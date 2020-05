Marktspaziergang: Ein Essig aus Schrot und Korn

Sie kochen also speckige (festkochende) Kartoffeln bissfest, schälen sie und schneiden sie in Kartoffelsalat-übliche Scheiben. Diese vermischen Sie mit einer Marinade aus Rindsbouillon, gehackten Schalotten, Malzessig, Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer. Sie stellen den Salat warm und lassen ihn drei Stunden in dieser Marinade ziehen. Der Salat wird warm serviert. Den Aromen tut das gut.