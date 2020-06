Oh la la! Macarons erobern Wien

Manufaktur

Werkstätte

Rein geschichtlich gesehen ist Wien ja zuckersüß. Der traditionelleKaiserschmarren, die berühmte Sachertorte, oder der bodenständige Apfelstrudel. Mit der Werkstätte Macaroom hatMelinda Gebler die ersteund damit die ersten traditionellenMacarons in unsere Hauptstadt gebracht. In Handarbeit stellt die gelernte Grafikerin die bunten Köstlichkeiten her. Nach langjähriger Arbeit in der Mode- und Grafikdesignbranche entschied sie sich im Mai 2013, eine eigenezu eröffnen und betreibt seither, beinahe wissenschaftlich, die Kunst der Macaron-Herstellung.

Im Urlaub an der Côte d'Azur beobachtete die Wienerin den Hype um das bunte Mandelgebäck. Seitdem besuchte sie zahlreiche Kurse und perfektionierte in penibelster Kleinstarbeit ihr eigenes Macaron-Rezept. Denn so klein und niedlich diese süßen Kekse auch aussehen, so schwer sind sie herzustellen: Nur geübte Konditoren wagen sich über das französische Gebäck. Und längst hat das runde Baiserkeks die ach-so-trendigen-Cupcakes vom Thron gestoßen.