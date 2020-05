Lokales: Wem die Routine nicht schmeckt

Wer sich an die Regeln hält, dem entgeht eine Menge Spass, Zitat Katherine Hepburn, liest der Gast des Brandtner 63 auf die Wand geschrieben, während er an einem Tisch aus Holzpaletten auf einem Stuhl aus Bierkisten balancierend auf seinen Restauranttisch wartet. Da ist schon der Sommelier mit einem ersten Schluck und auch schon der erste Regelbruch: sie führen nur Weine aus dem Ausland, denn österreichische Weine kriegt man eh in jedem Lokal. Eine Provokation im Land der Chauvi-Weintrinker. Man wird jetzt auch nicht sagen, dass ein leichter Weißwein aus dem südlichen Rhonetal jeden guten Burgenländer oder Niederösterreicher schlägt und darum geht es auch nicht. Es geht um die Erfahrung, ums Kennenlernen. Stefan Brandtner hat einiges kennengelernt, die österreichische Grenze schon sehr früh nicht als die seine definiert. Er arbeitete im Serviceteam bei Alain Ducasse im Louis XV in Monaco, zweifellos eine der härteren Ausbildungsstätten, wenn man an die Spitze will. Dann aber führte er ein einfaches Wirtshaus in Maria Plain, die Plainlinde, und die prominente und hungrige Gästeschar, die an den Stadtrand Salzburgs fuhr, war nicht gerade klein. Das langweilte Stefan Brandtner aber dann irgendwann einmal und ein Pächterschicksal (Copyright Thomas Bernhard) schien ihm zusehends eine grauenhafte Zukunftsaussicht. Also was Neues. Es heißt Brandtner 63 und hat fürs erste einmal genau 63 Tage lang offen. Dann sperrt es wieder zu und - vielleicht - an einem anderen Ort wieder auf. Das schafft Druck am Markt und Begehrlichkeiten, was dem trägen österreichischen Gast durchwegs gut bekommt. Wer Brandtners Lokalkonzept erleben will, muss in das so genannte Gusswerk am Stadtrand Salzburgs fahren, wo in einem alten Industriegebiet ein paar Cafés und Designerfirmen eingezogen sind. Ganz nach Vorbild von Städten wie Hamburg oder London, nur halt mit der 20-jährigen österreichischen Verspätung.