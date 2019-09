Lojze Wieser: Wo der Himmel auf dem Gaumen liegt

Wo haben Sie Ihre besten Čevapi gegessen?

Das war auch unerwartet auf einer Reise durch Rumänien, an einem sehr heißen Sommertag, an einem Parkplatz neben einer Ausfallstraße aus Bukarest, wo ein Roma einen kleinen Griller mit Holzkohle befeuert hat. Vor meinen Augen hat er das Fleisch aus dem neben stehenden Blechnapf mit seinen Händen gewuzelt, um es dann anzubraten. Dieses Fleisch sowie die spärlich verwendeten Gewürze entfalteten ein wunderbares Aroma. So viel ich verstanden habe, hat er für uns eine Mischung von Schaf, Mulli und Esel angebraten.

Essen, ein multisensorisches Abenteuer?

Ja, es zeigt ganz gut, dass die sinnliche Erfahrung nicht nur mit dem, was du in den Mund steckst, zusammenhängt, sondern auch mit dem, was dir das Universum bieten kann.

Zählen Sie auch zu jenen, die am Ende einer Reise wieder gerne nach Österreich zurückkommen?

Ja, ich freue mich auch dieses Mal wieder, in das Zentrum meiner Abwesenheit zu kommen. So hat Bischof Egon Kapellari einmal unser geliebtes Klagenfurt/Celovec gut auf den Punkt gebracht.

Was zeichnet Ihr „Zentrum der Abwesenheit“ aus?

Das ist noch immer und schon wieder der Ort der Verwurzelung, des kulturellen Widerspruchs, der jahrzehntelangen Reibung, ein Biotop der Fragen und zugleich der Ruhepol mit meiner Familie.

Was meinen Sie mit kulturellem Widerspruch?

Je mehr Gegenden ich besuchen durfte, umso deutlicher werden allerorts dieselben Mängel sichtbar. Verwundert nehme ich zur Kenntnis, dass die Selbstbehauptung der jeweils angetroffenen Kulturen und Sprachen oft den Blick auf die vergangenen Geschehnisse trübt. Und dass überall die Selbstbevorzugung und Selbstüberschätzung überhandnehmen, zuungunsten der Achtung und Würde des beziehungsweise der Anderen. Diese Erkenntnis hält bei mir auch beim Ankommen an – und lässt einen schon sehr nachdenklich werden.

Der Geschmack Europas: Gibt es irgendetwas, was die unterschiedlichen Küchen in Europa eint?

Dazu nur eine grundsätzliche Idee: Die gesamte Integration der Menschheit ist in den Speisen verborgen, die wir zu uns nehmen. Panta rhei, die Formel des griechischen Philosophen Heraklit, hat den Teller erreicht. Der Geschmack, der – geschichtlich betrachtet – aus dem adriatischen Raum in die Alpen gebracht wurde, erobert unsere Gaumen. Nicht zuletzt wegen der kurzen Transportwege. Wir machen die Tür auf, und dieser Geschmack tritt uns in Form des Besonderen entgegen. Wir begegnen ihm in Verbindung mit einer Vielzahl einsamer Erfahrungen, wie sie in Jahrtausenden von den im Mangel erfahrenen Menschen in den Bergen, den Seitentälern, den Sümpfen und in den Niederungen der Meeresebenen gemacht wurden und sich in besonderen Rezepturen und Geschmacknoten ausdrücken. Wir treffen auf die Kraft der Innovation und auf die Kraft der Phantasie, die seit jeher unseren Müttern und Großmüttern eigen war. Damit haben sie uns allen das Überleben gesichert.