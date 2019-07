Liquid Festival: Auf einen Cocktail in den Volksgarten

80 der besten Barkeepers der internationalen Bar-Szene werfen diesen Samstag beim Cocktail-Festival "Liquid Market" (59 Euro Tagesticket) von Initiator und Veranstalter Bert Jachmann die Shaker in die Höhe. 40 Bars pro Tag bereiten im Wiener Volksgarten ihre aktuellen Sommerdrinks mit und ohne Alkohol live vor den Gästen zu.

Aus Wien sind bekannte Bars wie Robertos oder Kleinod vertreten, aber auch Newcomer in der Szene wie Bruder oder The Chapel. Aus Deutschland ist Ory ( München), Provocateur ( Berlin), Jigger & Spoon ( Stuttgart), The Fontenay ( Hamburg), One Trick Pony ( Freiburg), Hunky Dory ( Frankfurt) oder Little Link ( Köln) vertreten.

Das Weingut Kracher präsentiert spannende Cocktail-Kreationen mit Süßwein.