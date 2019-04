Leert den Kühlschrank: Wie man nach Ostern Restl verwertet

Es soll ja vorkommen, dass in manchen Laden noch Schoko-Nikolos liegen. Und jetzt gesellen sich noch Eier aus Nugat oder Gelee dazu. Was tun? Wegschmeißen?

Lebensmittel im Mistkübel liegen zu sehen, tut weh – selbst wenn mancher Schoko-Hase nur ein Billigprodukt vom Diskonter ist. Auch Schinken, Ostereier und was sonst vom Feiertagsmahl übrig geblieben ist, sollen verzehrt werden. Jetzt heißt es also, kreativ sein.

Schinkenfleckerl oder – mediterraner – Spaghetti carbonara sind natürlich immer eine gute Idee. Doch es gibt auch edlere Resltvarainten, etwa Spargel (am besten aus dem Marchfeld), zu dem man den Osterschinken aufschneidet und ihn mit gehackten Eiern serviert.

Oder man wird nostalgisch: Eine Reminiszenz an die 60er Jahre sind Schinkenröllchen, die mit Spargel aus dem Glas gefüllt sind. Kein kaltes Buffet kam in den wilden Sixties ohne diese Delikatesse aus. Das Gleiche gilt für gefüllte Eier, die schon die Oma in vielen Varianten machte.

Eine weitere kulinarische Herausforderung sind Schoko-Eier, die mit Eierlikör, Schnaps oder Cremes gefüllt sind. Der listige Bäcker wird da zum Osterhasen und versteckt die Zuckerbomben in Muffins oder Rührkuchen. Schneller geht es, die süßen Gaben zu zerkleinern und unter Topfen zu mischen. Fertig ist die Nachspeise! Auch Schokopudding oder ein raffinierter Brotaufstrich lässt sich aus den Hasen zaubern. Guten Appetit! Hier zwei Rezepte:

Gefüllte Eier mit Schinken und Kren