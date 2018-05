Lebensmittelindustrie strikt gegen Pflicht zur Herkunftskennzeichnung

Die Herkunft von in Österreich verarbeiteten Produkten anzugeben, wäre nicht banal, so Wawschinek im Gespräch mit der APA. Die heimischen Bauern könnten der Industrie nicht alle nötigen Rohstoffe das ganze Jahr über liefern, da zum Beispiel gewisse Obst- und Gemüsesorten nicht in ausreichendem Maß wachsen oder Schlachthöfe zusperren. "Bei der Pute haben wir nur mehr 30 Prozent Inlandsversorgung", sagt Wawschinek. Wegen des mangelnden Angebots heimischer Rohwaren müssten die Lebensmittelhersteller aus insgesamt 182 Ländern zukaufen, Klimawandel und Missernten machten häufige Lieferantenwechsel notwendig.

Das machte die Herkunftsangabe sehr aufwendig. Immer, wenn ein Rohstoff wechselt, müsste die Kennzeichnung auf der Verpackung in allen Sprachfassungen für den Inlandsmarkt und sämtliche Exportländer angepasst werden.

Da Österreich ausländische Lebensmittelverarbeiter aus EU-Rechtsgründen nicht zur Herkunftskennzeichnung zwingen kann, könnten österreichische Produzenten im schlimmsten Fall ins Ausland abwandern, warnt der Sprecher der Lebensmittelindustrie. "Deshalb verstehen wir nicht, warum die Landwirtschaftskammer so darauf pocht."

Wir geben nur mehr 9 bis 10 Prozent für Lebensmittel aus

Auch dem Konsumenten würde ein nationaler Alleingang nicht helfen, ist Wawschinek überzeugt. Frische, Qualität und der Preis seien den Supermarktkunden traditionell wichtiger als Informationen über die Herkunft. Wawschinek sieht "keine Chance", dass die Verbraucher die Mehrkosten für eine Kennzeichnungspflicht tragen, auch nicht die Handelsketten mit ihrer immer größeren Marktmacht. "Wenn die Leute vorm Regal stehen, kaufen sie das, was billiger ist. Wir geben nur mehr 9 bis 10 Prozent für Lebensmittel aus. Nach dem Krieg waren es fast 50 Prozent."