Nostalgie geht auch durch den Magen

Nostalgie. Kannst d’ dich noch erinnern? Die guten alten Schwedenbomben! Manch einer mag in den vergangenen Tagen so geseufzt haben. 1000 Erinnerungen an Kindheit und Adoleszenz wurden wach. Als man noch nicht darüber räsonierte, ob die Schwedenbombe auch eine Kalorienbombe sein könnte. Als man sich auch nicht politisch korrekt ausdrücken musste und sich auch auf einen Negerkuss freuen durfte.

Doch von der Nostalgie alleine können weder wir noch die Firmen, die den Zug der Zeit verpasst haben, leben. Wie begeistert waren etwa meine Freunde und ich, als sich herumsprach, dass unser altes Café Fichtl in Wien-Floridsdorf weitergeführt wird. Jahrelang haben wir uns an das Fichtl und damit an unsere Schulzeit gerne erinnert, ohne es je zu besuchen. Nun waren die Tage der großen Solidarität angebrochen. Aus Respekt vor dem fast 100 Jahre alten Betrieb gingen wir wieder hin. Die gute alte Zeit schien gerettet.

Erst vor Kurzem wollte man wieder ins Fichtl. Doch das Fichtl war zu – der Familienbetrieb nun endgültig Geschichte. Unser alter Traum zerplatzt wie eine Schwedenbombe. Auch die ist noch lange nicht gerettet.