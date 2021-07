Kulinarische Souvenirs: Südliches Waldviertel

Die Spezialität: kaltgepresste Öle von Grau-, Blau- und Weißmohn. Außerdem natürlich Mohn in bester Qualität, dekorative Mohnkapseln, Mohnbrand und sogar Mohnseifen. Am Fuße des Ostrongs, beim Haselböck Paul in Münichreith (www.wirtshau sbrauerei.at), kehrt man dann auf ein gut gezapftes Bier ein und nimmt ein paar Flaschen seines "Haselbräus" für zu Hause mit. Und noch ein interessanter Wirt befindet sich ganz in der Nähe: der hochdekorierte Schnapsbrenner Hans Krenn (www.wirtshausbrennerei.at). Hier kann man nach einer ausgiebigeren Verkostung auch fein essen und gut nächtigen. Zu viel Alkohol im Spiel? Na, die Winter sind eben lang ...