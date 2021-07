Kulinarische Souvenirs: Pongau/Tennengau

Auf dem Weg zum Pass Lueg, in Golling, zahlt sich der Abstecher Richtung Bluntautal aus, zur Lerchenmühle. Die Familie Wieser betreibt nicht nur die einzige Maismühle in Westösterreich und stellt unter anderem den weißen Maisgrieß Riebel her, sondern lässt sich von Bio-Bauern auch alte Salzburger Getreidesorten anbauen. St. Johanner Weizen, Erlachholben Roggen, Nudeln, Müsli - das alles gibt's im Mühlenladen. Ein Stück weiter, beim Unterholzbauer in Pfarrwerfen findet am 7. September die "Schafschö" statt. Die Schafe, die den Sommer im Tennengebirge verbracht haben, kommen wieder runter und werden auf ihre Winterquartiere aufgeteilt.