Kulinarische Souvenirs: Ausseerland

Naturgerecht bewirtschaftet werden einige der großen Fischereigewässer wie der Grundlsee von den Bundesforsten. Frischer Wildfang und filetierte, geräucherte und gebeizte Seesaiblinge und Seeforellen, eine feine Räucherfischpastete, saisonal auch Forellenkaviar, gibt's bei der Verkaufsstelle in Kainisch. Am Wochenmarkt in Bad Aussee - immer donnerstags, am besten im Dirndl! - wird man fündig in Sachen Räucherfisch. Nicht weit davon entfernt, am Meranerplatz, steht der hübsche Laden der Familie Rastl, vormals "Annamax", heute Genuss Vinothek.