Küchentrend: Zurück an den Herd

Diese Woche gibt es Cremiges Spargelrisotto mit Frühlingszwiebeln und Ofenparadeisern. Aber auch Gebratenes Lachsfilet mit Bärlaucherd­äpfeln. Klingt nach Rezepten, die mühevoll zusammengesucht werden müssen, und nach einer Einkaufstour durch mehrere Supermärkte und Feinkostläden.

Mitnichten, sagen Carl-Johan Hedberg und Hampus Nilzén und liefern alles, was gebraucht wird in "Dein Einkaufssackerl" vor die Haustür. Die beiden sind Geschäftsführer der neuen Firma "Dein Einkaufssackerl GmbH" und stellen nicht einfach Lebensmittel zu, sondern alles, was man für die vorgeschlagenen Rezepte braucht, in der richtigen Menge – To-do-Anleitung inklusive (siehe Interview).

"Ready to cook" könnte man sagen oder "Convenient Dienstleistung". So jedenfalls nennt es die Ernährungswissenschaftlerin und Trendforscherin Hanni Rützler: "Nicht das Kochen soll ausgelagert werden, das macht ja Spaß und hat ganz viel soziales sowie kreatives Potenzial, sondern der unangenehme Rest."

Den wollen Hedberg und Nilzén ihren Kunden abnehmen: Das Konzept wurde nach Norwegen, Dänemark, Holland, Deutschland und Großbritannien nun auch nach Österreich exportiert. In Schweden versorgen etwa 60 Unternehmen bereits 60.000 Kunden. Dabei gab es die Branche vor vier Jahren noch gar nicht, erzählt Hedberg. Das Wachstum sei rasant: Die größten Unternehmen mit mehreren Millionen Euro Umsatz beliefern große Städte sowie kleinere Orte. "Der erfolgreichste Lieferant hat 29.000 ,Gefällt mir"-Klicks auf Facebook." Österreich und Schweden seien, was Größe und Lebensumstände betrifft, ähnliche Länder. Die Frauenquote am Arbeitsmarkt in Österreich steige, und so auch die Nachfrage nach Convenient-Dienstleistungskonzepten.

"80 Prozent der Frauen sagen, sie können kochen – und alle sind über 40. Das spiegelt ein Stimmungsbild wider. Wir verlieren die Köche", sagt Food-Trend-Expertin Rützler, um die gute Nachricht gleich folgen zu lassen: "Doch das Pendel schlägt gerade in die Gegenrichtung aus." Die Leute wollen wieder kochen.

Das Problem dabei: Eine Generation, die nie in der Küche stehen musste, ist mit Rezept suchen, Zutaten einkaufen und dann auch noch alles zubereiten – überfordert. Und da, wo Bedürfnisse sind, manifestiert sich bald das Angebot. So boomt etwa in Deutschland das "Kochhaus". Das "begehbare Kochbuch" ist ein Supermarkt, in dem man nach der Zutatenliste für ein Rezept einkauft und nicht nach handelsüblichen Mengen.