Kriegsküche: Warum die Österreicher nie Fans von Eintöpfen wurden

Lebensmittelstandards herabgesetzt

Bereits 1933, unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland, hatte Hitler die Nahrungsautarkie des Reiches als Vorbereitung für den kommenden Krieg propagiert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Lebensmittelstandards herabgesetzt. Was folgte, war die Legalisierung immer neuer Verfälschungsmethoden: So sollte (Pferde-)Blut den Fleischgehalt in den Würsten vortäuschen. Getreidemehl wurde in vielen Produkten durch Maismehl, Maisgrieß, Kartoffelstärkemehl und Lupinen ersetzt. Sogar giftige Frühlingslorcheln wurden zum Genuss empfohlen. Keller: „Mangelhafte Lebensmittel wurden legalisiert – man begann systematisch, sie von Staats wegen zu verfälschen und sogar verdorbene Lebensmittel unter die Bevölkerung zu bringen.“