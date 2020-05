Konstantin Filippou kocht Makrele

Melanzani-Püree-Creme:



5 Melanzani

Petersilie

Olivenöl, Salz

Kreuzkümmel

Zubreitung: Der Länge nach auseinanderschneiden und auf der Fleischseite Rautenmuster einschneiden. Mit Olivenöl und Salz beträufeln und im Rohr bei 150 Grad weichgaren. Dann aus der Schale herausschaben und mit Petersilie fein hacken. In einer Pfanne warm aufrühren und je nach Belieben mit Kreuzkümmel vollenden.



Makrele:



150-170 g große Makrelen (4 Stk)

Öl, Salz.



Makrelen innen aushöhlen und von den Gräten befreien. Die Fleischseite in eine mit Olivenöl bestrichene Frischhaltefolie zu einer Rolle eindrehen und in einem 55 Grad heißen Olivenöl-Bad pochieren. Herausnehmen, von der Folie lösen und mit der Rückseite eines kleinen Messers die Haut entfernen. Leicht ansalzen und warm stellen.



Anrichten (wie auf dem Bild):



Die Makrele mit der Topinambur-Krenn-Creme bestreichen und fächerartig dünn geschnittene Radieschen und Navetten drauflegen. Melanzani-Püree dazu setzen und mit in Olivenöl frittierten Topinambur-Chips und Schnittlauch garnieren. Topinambursauce eingießen.