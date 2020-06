Köstliche Limonaden, selbstgemacht

So ein Hollunder6 große Holunder-Blüten-Dolden, 25 Gramm Weinsäure, 25 Gramm Zitronensäure, 1 Limetta, 500 Zucker3,5 l Wasser, Blütendolden, Zitronensäure und Weinsäure (gibt es beides in der Apotheke) in einem großen Topf mischen. Limette heiß abspülen, in Scheiben schneiden und dazu geben.