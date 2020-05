Köche gesucht

Es geht nicht um den Härtegrad der Eier im Glas, sondern um Grundsätzliches. Auch in den Bundesländern kriselt es in der Küche. Der Küchenchef des gerade als "Hotel des Jahres " ausgezeichneten Salzburgerhofs in Zell am See erzählte unlängst, dass es schlimm sei mit dem Nachwuchs in Österreich. Es würde den Kochberuf bald nicht mehr geben, befürchtet Marcel Schneider, mit zwei Hauben ausgezeichneter Leiter der weißen Brigade des Hotels, dessen Halbpension zu den besten in Österreich gezählt wird. Während einerseits Köche in Fachzeitschriften wie Filmhelden und Models inszeniert werden, ist es mit dem Glamour des Berufs im wirklichen Leben nicht sehr weit her. Da sind die familienfeindlichen Arbeitszeiten, eine schlechte Aussicht auf Karriere (nicht jeder Jungkoch schafft es bis 30 in die Position eines halbwegs gut bezahlten Haubenkochs oder Leiters eines gastronomischen Unternehmens) und die angesprochene geringe Entlohnung. Die Trinkgelder kassiert vornehmlich der Service, was nicht in allen Betrieben so gespielt wird, aber in manchen. Die Arbeit in der Anonymität eines Wirtshauses oder Kaffeehauses bleibt emotional unbelohnt, während im schmalen Spitzensegment die Köche wie Stars behandelt werden. So würde der Gast auch nicht arbeiten wollen.