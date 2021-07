Knoblauchsuppe mit geröstetem Nussbrot

Zutaten:



1 Schalotte

2 Knoblauch- zehen, Butter

1/2 Karotte

Dinkelmehl

0,3 l Suppe (Rind oder Huhn, am besten selbstgemacht und tiefgekühlt)

Obers

Nussbrot

Salz, Pfeffer

frischer Ingwer



MAN BRAUCHT: 2 Töpfe, 12 Minuten. Ca. 420 kcal



Suppe zum Kochen bringen. Inzwischen Schalotte und Knoblauch schälen, fein hacken, in 1 EL Butter hell anschwitzen. Mit 1 TL Mehl bestäuben, einrühren, mit Suppe aufgießen. Einen Schuss Obers und die geraffelte Karotte dazugeben, 5 Minuten köcheln lassen. Brot in dünne Scheiben schneiden und in Butter rösten, zart salzen. Suppe mit einem Stabmixer pürieren, mit Salz, Pfeffer und ein paar Tropfen Ingwersaft (Ingwer reiben und mit den Fingern ausdrücken) abschmecken.

