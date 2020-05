Kitzbühel to go: Spezereien und Bars.

Ums tägliche Überleben zwischen den Mahlzeiten braucht sich der Kitzbühelbesucher keine Sorgen zu machen. Den Tag beginnt er zum Beispiel mit einem hervorragenden Kaffee. Den gibt es im Tutto Italia, einem winzigen Laden in der Hinterstadt. Hat man erst einmal die Nase in die Tasse gesteckt und davon probiert, sagt man: da kennt sich einer aus mit dem Kaffeemachen. Der eine ist die eine und heißt Gabi Brandner, eine Kitzbühel-Immigratin mit Barrista-Ausbildung. Nun bekommt man nach dem zweiten kleinen Espresso dieses Gefühl, das sagt, dass man ein Loch im Magen hat. Also bestellt man einen Teller mit chirurgenartig aufgeschnittener Mortadella, Schinken oder den üblichen Verdächtigen aus Italien. Auch guten Käse gibt es oder ein paar eingelegte Gemüseantipasti. Das Angebot an Weinen und Champagnern ist fein. Aber auch der empfohlene Prosecco aus der Magnum hat nichts zu tun mit dem, was Fionas in Kitzbühel so trinken.