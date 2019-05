Kinderworkshops: In der Backstube mit Barbara van Melle

Lehrerin Karin Nagorzanski wünscht sich mehr Bewusstsein von Eltern: „Die Kinder bekommen oft Brioche oder Croissants mit, die mehr kosten und ungesünder sind. Lieber hätte ich, dass die Eltern gutes Brot kaufen und jeden Tag eine Jause mitgeben können. Das wäre billiger.“ Die Antwort vieler Kinder, dass sie gerne dunkles Brot essen, ist auch ihr zu verdanken: „Wir gehen manchmal auf den Markt und essen zusammen in der Klasse.“

Im Backworkshop wird fleißig geknetet, geformt – und gerechnet: Für die „Brot-Sonne“ muss das das Teigstück in sechs Teile geteilt werden, gar nicht so einfach. Erst dann wird der Teig leicht mit Wasser besprüht und in Mohn, Sesam oder etwa Sonnenblumenkerne getunkt. Das Endergebnis duftet köstlich und sieht so professionell aus wie beim Bäcker. Auch das ist eine wichtige Lektion, findet Lesepatin Christine: „Manche Kinder, die in der Schule eher ungeschickt sind, merken hier, dass sie etwas richtig gut können.“

Mehr Information über die Workshops für Schulklassen und Erwachsene gibt es unter www.krusteundkrume.at. Die Schulen zahlen pro Kind zehn Euro Unkostenbeitrag, der Restbetrag wird von Ja!Natürlich übernommen.