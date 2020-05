Kein Essen für Warmduscher: Zampone

Gefüllter Schweinsfuß?" fragt der Warmduscher. "Uhhh, wie grauslich." "Da wird mir ja gleich schlecht beim Gedanken", sagt der Vorwärtseinparker. Und die Hausfrau befällt ein wohliger Schauer beim Anblick des in durchsichtigem Plastik verpackten Fußes. Der Zampone (Zampa=Haxe) ist in Italien Kult. Während der Weihnachtszeit, um den Jahreswechsel und danach serviert man Zampone traditionellerweise mit Linsen. Linsen gelten ja als Glücksbringer in finanziellen Angelegenheiten. Wenn Sie Agnelli heißen, können Sie statt der Linsen auch Bohnen oder Erdäpfelpüree nehmen. In den italienischen Restaurants in Wien und Restösterreich wird man den Zampone übrigens meistens umsonst bestellen. Es gibt ihn nur in Lokalen, die sich der Pflege der echten südländischen Esskultur verschrieben haben und nicht ihrem Abklatsch nördlich der Alpen. Zum Beispiel beim großartigen Alberto Stefanelli in seinem Bacchus in Wien 5. Darüber ein anderes Mal mehr.