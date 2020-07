Kaffee-Piraten entern den Alsergrund

Wir waren ein Jahr lang auf Weltreise und haben dabei auch Kaffee-Plantagen in Neuseeland, Kolumbien und Ecuador besucht. Wir haben zugesehen, wie der Kaffee geerntet und geröstet wird und so begonnen, uns dafür zu interessieren. Als wir zurückkamen, wollten wir nicht mehr zurück in unsere alten, langweiligen Büro-Jobs und ließen uns in Berlin zum Barista ausbilden", erzählt die 34-jährige Evelyn Priesch, die gemeinsam mit ihrem Freund Werner Savernik (42) die "Coffee Pirates" (9., Spitalgasse 17 ) in Wien-Alsergrund eröffnete.

Der moderne Coffeeshop bietet frisch gerösteten Kaffee in allen erdenklichen Varianten. Auf einer alten Kaffeetruhe thront auch die extra aus der USA importierte Röstmaschine. Die spezielle Hausmischung ist eine helle Röstung aus drei verschiedenen Reinsorten Kaffee. Im Gegensatz zur traditionellen Wiener-Mischung ist sie weniger bitter und hat ein ausgeprägtes, fruchtiges Aroma. Der sogenannte "Pirates Blend" (250 Gramm) ist um 7,50 Euro auch für zu Hause zu haben.