Josef Zotter hat was gegen Massentierhaltung

Zotter will den Leuten zeigen, wie es ist, wenn man das Tier kennt, von dem man später auf dem Teller hat. Die Supermarktunkultur und die Massenproduktion in der Landwirtschaft haben zu einer vollkommenen Entfremdung geführt zu den Tieren, deren Haxen und Brüste oder Koteletts in der Folienverpackung im Kühlregal liegen. Der Tiefpreis hat eben seinen Preis. Doch der erhobene Zeigefinger ist es nicht, was Zotter den Besuchern des Essbaren Tiergartens zeigen will. Dass sich der eine oder andere aber nach dem Besuch die Frage stellt, wie oft man welches Fleisch isst, sei durchaus gewollt, so Zotter. Der Mann hat eine Mission.