Johann Lafer: Würzige Suppe

Nach den vielen Festtagsschlemmereien und Familienessen sehnen sich Körper und Geist nach Reduktion auf dem Teller. Deshalb liegt man jetzt mit wärmenden Suppen richtig. Egal, ob als Start für ein leichtes Gericht oder gleich als Hauptmahlzeit. Dazu kommt, dass sich diese traditionelle Flüssignahrung hervorragend vorbereiten lässt und wenig Aufwand in der Küche benötigt.

Ob mit Fleisch oder ohne, ob klar oder mit molliger Bindung – die österreichische Küche hat auf dem Suppensektor viel zu bieten. Die Vorspeisenvielfalt der französischen oder italienischen Küche fehlt zwar hierzulande. Doch wer braucht schon Antipasti, wenn man doch mit einem Teller kräftiger Suppe, mit einem Stück Brot verzehrt, so richtig wohlig satt wird.

Der heimische Klassiker unter den klaren Suppen ist zweifellos die Rindsuppe. Doch auch mit Geflügel oder Wild bleibt das Prinzip gleich. Immer werden Fleisch und Knochen in Wasser ausgekocht, bei vegetarischen Suppen das Gemüse. Die Inhaltsstoffe gehen sozusagen in die Flüssigkeit über – so entsteht das kräftige Aroma.