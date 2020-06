Johann Lafer: Seeteufel indisch

Wer in die indische Küche eintauchen will, wird um das Tandoori-Huhn nicht herumkommen. Dieses traditionelle Gericht ist für uns Europäer eines der typischsten vom asiatischen Subkontinent. Es wäre allerdings schade, diese Technik nur auf das zweibeinige Federvieh zu beschränken.Tandoori geht auf einen traditionellen indischen Lehmofen in zylindrischer Fassform – den tandoor oder tandur – zurück, der ursprünglich mit Holz beheizt wurde. Heute gibt es ihn auch klein und mit Gas betrieben. Inderinnen backen darin auch die typischen dünnen Fladenbrote, die an die inneren Ofenwände geklebt werden und in wenigen Minuten gebacken sind. Die Hauptsache bei Tandoori-Gerichten ist aber die spezielle Art der Marinade. Die Gewürze sind ja in der indischen Küche grundsätzlich essenziell. Sie sorgen für vielfältige Aromen und kräftige Farben auf dem Teller. Doch vermischt mit Joghurt geben sie dem damit eingestrichenen Fleisch eine ganz besondere Note. Und so nebenbei bleibt es innen saftig und wird außen so richtig knusprig.