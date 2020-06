Johann Lafer: Lachs-Tatar

Ob das sagenumwobene, wilde Reitervolk der Tataren aus Zentralasien tatsächlich rohes Rindfleisch unter seinen Sätteln verstaute, um es mürbe zu machen, ist nicht geklärt. Den Namen verdankt ihnen die recht einfach herzustellende, aber Eindruck machende Vorspeise auf jeden Fall. Mindestens seit 1851 ist Tatar als Gericht bekannt. Damals tauchte es erstmals in einem Kochbuch auf. Seither wurde die klassische Variante aus möglichst hochwertigem, mageren Rindfleisch (z. B. Filetspitzen) in unüberschaubarer Vielfalt variiert. Denn auch Fisch wie Lachs und Thunfisch eignen sich dafür, kleinst gehackt, faschiert und gewürzt für ein besonderes Gaumenspiel zu sorgen.

Während sich so ein Tatar das ganze Jahr über gut macht, ist jetzt die ideale Zeit, sich mit der sträflich vernachlässigten Schwarzwurzel zu befassen. Was viele nicht wissen: Die langen, dünnen Stangen enthalten viele Vitamine und Mineralien. Weil ihre Form an Spargel erinnert, bezeichnet man Schwarzwurzeln auch gerne als Winterspargel – auch wenn die Wurzeln fester sind.