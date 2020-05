In Italien entsteht Manifest für die perfekte Pizza

Pizza ist in Italien nicht nur ein Nahrungsmittel. Es geht um ein Stück nationaler Kultur. Immer häufiger regen sich im Land der Pizza und der Pasta Ängste. Brüsseler Direktiven und die Offensiven amerikanischer Fast-Food-Giganten bringen die heimische gastronomische Welt ins Wanken. Daher tagen jetzt 80 angesehene Pizza-Bäcker aus ganz Italien in Vighizzolo d'Este in der norditalienischen Region Veneto, um das Manifest der perfekten Pizza zu verfassen. Zutaten, Herstellung und Eigenschaften des nationalen Gerichts werden bis ins kleinste Detail definiert, um den unverfälschten Geschmack der Pizza zu genießen, berichtete die Turiner Tageszeitung "La Stampa" am Samstag.