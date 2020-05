Hier isst Sean Penn

Die Küche muss man mögen. Sie ist dezidiert antimodern, was sie sympathisch macht. Und sie ist selbstbewußt französisch. Keinerlei Anbiederungen an den Wiener Gaumen. Doch so unterschiedlich sind die Geschmäcker in Wien und Straßburg, wo Westermann mit seinem 3-Sterne-Restaurant "Buerehiesel" Berühmtheit erlangte, ja auch jetzt wieder nicht. Ordentliche Portionen, ordentlich du Bueurre, keine Aromen, denen man lange nachschmecken muss. Elsass halt. Die Froschschenkel mit Kräuter in Butter sind schon einmal sehr gut, die dazu gereichten Schniedespätzle nicht weniger. Einmal gab es eine schlichte, kalte gefüllte Wachtel mit Gänseleber und etwas Salat. So isst man in den besseren Pariser (Straßburger) Lokalen, die nicht nach Haute Cuisine, sondern nach etwas streben, das der Gast jeden Tag gerne hat. Die Kombination Loup de Mer (Superprodukt), Rieslingsauce (zuwenig davon) und Austerntatar nicht übertrieben originell, aber gewagt. Die Käseauswahl war beim letzten Besuch vor etwa vier Wochen noch etwas klein. Hoffen wir, dass sie heute, wo Sean Penn mit der so genannten Wiener Society speist, dem Land Frankreich angemessener ist. Bei der Wahl des passenden Weines sollte es jedenfalls kein Problem geben. Und falls Herr Penn das hier liest, eine abschließende Dessertempfehlung: Orangensoufflé.