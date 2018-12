Heiße Punsch-Ideen: Vom Glüh-Gin bis zum Schoko-Drink

Punsch kam einst ohne Schnickschnack wie Beeren und anderen Accessoires daher – als simpler Mix . Wer ihn erfunden hat, ist unklar. Ziemlich sicher kommt der englische Begriff „Punch“ aus Indien, wo „pantsch“ für die Zahl fünf steht. Fünf Zutaten waren es, die den Ur-Punsch ausmachten: Arrak, Zitrusfrüchte, Rohrzucker, Wasser, Tee oder Gewürze wie Muskatnuss. Das Getränk wurde traditionell in einer Schüssel („ Punsch Bowle“) serviert, eine Art Gemeinschaftstrunk, der – zumindest was die Qualität betrifft – mit der Zeit an Niveau verlor. Was heute oft an Billig-Punsch-Abklatsch in Pappbechern kredenzt wird, hat wenig mit dem Ursprung zu tun.

Für David Wondrich ist das Zubereiten eines wohl schmeckenden Punschs höchste Mix-Kunst, der er in seinem Buch „Punch“ (nur in englischer Originalversion) ausführlich huldigt. Darin beschreibt er auch historische Punschrezepte. „Bei einem delikaten Punsch geht es um die feine Balance von hochgeistigen und wässrigen Elementen, sodass das er sanft und angenehm, aber keineswegs schal schmecken darf“, schreibt er.