Haya Molchos Rezepte : So schmeckt Tel Aviv

Vor genau zehn Jahren holte Haya Molcho mit dem Tel Aviv Beach anlässlich des 100-jährigen Bestehens der israelischen Stadt erstmals das junge, pulsierende Lebensgefühl der modernen City am Meer nach Wien. Ein Jahr später folgte das erste Neni-Restaurant am Naschmarkt, das die Wiener das ganze Jahr über mit der mediterran-levantinischen Lebenskultur und der dazugehörigen Küche versorgte.

In den Jahren seither hat sich Tel Aviv als die angesagte Trend- und Partymetropole im Städte- und Urlaubstourismus entpuppt. Und mit ihrem Tel Aviv-Kochbuch liefert Haya Molcho, die selbst in Tel Aviv aufgewachsen ist, mit ihren vier Söhnen nun auch das Portrait zur City. Und die lebt, wie alle Städte, vor allem von der Kreativität und Leidenschaft ihrer Bewohner. Darum finden sich neben den Rezepten auch zahlreiche Portraits und Geschichten von Köchen, Bäckern und Genießern, die die veilfältige Küche der Stadt in Wort und Tat zelebrieren: Die Einflüsse der europäischen Immigranten sind ebenso zu finden, wie die arabische Küche.

Ein Shakshuka ist ein israelischer Frühstücksklassiker, der in unzähligen Varianten zubereitet wird - mit Kichererbsen, Auberginen oder ganz einfach mit Tomaten. "Erlaubt ist, was schmeckt", sagt Haya Molcho. In vielen Familien kommt eine große Pfanne auf den Tisch, aus der sich alle bedienen.