Gourmet-Greißlerei: Kann denn Schoko Sünde sein?

Die einen leisten sich zur Midlife-Crisis eine Harley Davidson, Thomas Giehser die Gourmet-Greißlerei "Tee & Geschenke goes First" in Karl Wlaschek s Palais Ferstel. Der Top-Manager, der einst Osteuropa-Chef von Pepsi war und heute ein Bürodienstleistungsunternehmen betreibt: "Ich bin im Jahr 90.000 Autokilometer gefahren und hatte 180 Flüge. Jetzt widme ich mich den schönen Dingen des Lebens." Edle Destillate, feine Spirituosen, Alba-Trüffel und Schokoladen vom Weltmeister Johannes Bachhalm.

Der Oberösterreicher aus Kirchdorf an der Krems konnte 2011 erstmals den Titel, der in Belgien unter 4200 anonymen Proben ermittelt wird, für Österreich entscheiden. Highlight seines Sortiments ist die Weihrauchschokolade für Papst Benedikt XVI . Bachhalm: " Edmund Stoiber kam damals auf mich zu und bat mich, etwas noch nie Dagewesenes für den Heiligen Vater zu erfinden. Bei einem Abendessen in Bayern wurde ihm meine Kreation überreicht. Dann haben wir zwei Monate nix gehört vom Papst. Wir dachten schon, er lebt nicht mehr, aber dann kam ein Brief von ihm, in dem er uns bat, die Weihrauch-Schoko im Vatikan-Shop zu verkaufen."