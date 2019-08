Brenna tuans guat in der Südsteiermark

Studenten im Silicon Valley tüfteln in der Garage an neuen Start-up, träumen von einem milliardenschweren Unternehmen. Und was machen südsteirische Studenten so ihrer Garage? Zum Gaudium brennen sie Gin. Denn statt Laptops stehen in den Garagen und Keller der Buschenschenken Edelstahltanks und Brennkessel. Aber auch das kann zum Erfolg führen. Genau so fing die hochprozentige Story von Johannes Firmenich (29) und Reinhard Jagerhofer (29) an. „Wir dachten nie daran, den Gin zu verkaufen. Wir wollten ihn nur an Freunde verschenken“, erzählt Firmenich.

Doch dann, nachdem sie zwei Jahre an der Rezeptur gefeilt hatten, gaben die Studenten an der Wiener Universität für Bodenkultur dem Barkeeper der Josef-Bar eine Probe ihres frischen, fruchtigen Gins. Sie waren neugierig, was der Profi-Gaumen zum Selbstgebrannten sagt. Das Urteil war eindeutig: „Burschen, das ist richtig gut. Das müsst ihr verkaufen“.

Im Grunde war das die Geburtsstunde des Gin-Labels „Stin“ – die Abkürzung für Styrian Gin. 2017 wurde die erste Flasche verkauft, heute sind es pro Jahr über 4.000 Flaschen der hochprozentigen Trend-Spirituose, die bis nach Japan und Taiwan geliefert werden.

Eine der legendärsten Gin-Aficionados war Queen Mum. Bis zu ihrem Tod soll sie sich täglich mindestens einen Gin Tonic genehmigt haben. Damals war Gin-Tonic noch eine simple Sache. Meist war das Ergebnis ein Gordon’s Gin mit Schweppes Indian Tonic Water.

Heute ist die Bestellung eines Gins eine komplexe Sache geworden. Welcher Gin darf es sein? Welches Tonic passt dazu? Der Hype hat eine Fülle an kleinen Privatbrennereien entstehen lassen. Vor allem in der Südsteiermark ist die Konzentration besonders hoch. „Einen Brennkessel hat fast jeder Weinbauer in der Südsteiermark. Die Herstellung selbst ist kein Kunstwerk, wenn man es einmal im Griff hat“, erklärt Firmenich das Phänomen.

28 Zutaten hat der Stin-Gin. Das Mengenverhältnis ist das Geheimnis der jungen Gin-Produzenten. Viele Zutaten wie Wacholder (Basiszutat von Gin), Apfel und Holunder kommen aus der eigenen Landwirtschaft. Prägend im Geschmack sind auch die ätherischen Öle der Zitrone und Orange.

Gleich in der ersten Saison reichten Firmenich und Jagerhofer ihren Gin für den World Spirits Award ein. Mit einem zweiten oder dritten Platz in den Einzelkategorien rechnete das Brenn-Duo – mehr nicht. Zur Award-Verleihung schickten sie ihre Väter – und dann passierte, womit niemand gerechnet hatte: Sie erhielten 2018 die Bestwertung.