Geplatzte Hoffnungen auf neues Spitzenrestaurant

Mit dem Traum vom neuen Shangri-La platzt ja auch der vom neuen Restaurant Joachim Gradwohls, der nach dem Abgang aus dem Meinl am Graben das alte Team fast wieder zusammen hatte. Neuorientierung heißt das Motto jetzt. Wiens Esser müssen sich aber fragen, warum ausgerechnet in dieser Stadt nicht möglich ist, was in anderen europäischen Städten durchaus nicht unbekannt scheint, nämlich eine gediegene Hochgastronomie in First-Class-Hotels. Sparzwang überall. Das Korso im Bristol ein Trauerspiel. Das Imperial unter ferner liefen. Nur das Grand Hotel hält noch die Fahnen hoch. Sogar im Sofitel beteuerten sie von Anfang an, mit Sternegastronomie nichts an der Haube zu haben. Um die Wiener Klientel nicht zu verschrecken? Das Projekt Palais Coburg läuft. Wenn Silvio Nickol dort machen kann, wonach ihm ist, muss man mit etwas Gutem rechnen. Einstweilen muss man aber wieder einmal fragen: Wie kommt es, dass es der Luxus in Wien schwerer hat als in anderen Städten?