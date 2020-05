Gemüse im Mai: Die Gewinner

Zucchini-Karotten-Salat mit Schaffrischkäse und Champignontatar



Die Zutaten:



2 kleine Zucchini

2 Karotten

2 frische Knoblauchzehen

150 Gramm Schaffrischkäse

5 mittelgroße braune Champignons

1 Frühlingszwiebel

2 Zitronen

Thymian

Weißer Pfeffer, Schwarzer Pfeffer

Salz

Olivenöl

1 Teelöffel Butter

Basilikum



Zucchini und Karotten der Länge nach teilen und in feine Scheiben schneiden. Die Karottenscheiben in Salzwasser ca. 3 Minuten blanchieren, danach die Zucchinischeiben beifügen und zusammen noch ca. 1 Minute kochen lassen. Das Gemüse soll bissfest bleiben. Danach abgießen, eiskalt abschrecken, abtropfen lassen und in eine Salatschüssel füllen. Die Knoblauchzehen in sehr feine Scheiben schneiden und unter das Gemüse heben. Aus 4 Esslöffel vom Kochwasser, dem Saft einer Zitrone und 4 Esslöffel Olivenöl eine Salatsauce aufschlagen, mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen und damit die Zucchini-Karottenmischung marinieren. Mindestens 1 Stunde lang durchziehen lassen (das Gemüse schmeckt auch sehr gut am nächsten Tag).



Die Champignons in kleine Würfel hacken und in der Pfanne in 2 Esslöffel Olivenöl anschwitzen. Danach von der Flamme ziehen und mit dem Saft einer Zitrone aromatisieren. Eine klein gehackte Frühlingszwiebel mit Grün unter die Pilzmischung heben, mit Salz , weißem Pfeffer und frischem Thymian abschmecken und danach mit einem Teelöffel Butter montieren.



Den Schaffrischkäse in 3 Zentimeter dicke Scheiben schneiden und auf einem Teller legen. Das Pilztartar auf den Käse schichten und den Zucchini-Karottensalat daneben anrichten. Mit grob gezupftem Basilikum garnieren.