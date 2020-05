Geflügel nach Taubenkobel-Art

Gefüllte Herzkirschen zur Wachtel



Im Winter selbst eingelegte Kirschen verwenden!



Kern von unten entfernen so dass der Stiel dran bleibt. Mit Gänselebercreme füllen und anfrieren lassen.



Ungestopfte-Bio-Gänselebercreme



100g passierte Leber mit etwas Reduktion von Rindssuppe, Trockenberrenauslese, Cognac und Madeira leicht salzen, mit Quatre Épices würzen.



200g dieser Creme über Dampf dickflüssig rühren.



Die angefrorenen Kirschen darin tunken und mit einer Wäscheklammer im Kühlhaus aufhängen. So macht man es im Restaurant. Zuhause legen sie die Kirschen einfach in einen kühlen Raum. Wenn die Kirsche angezogen hat durch ein Gemisch von Kouvertüre und Kakaobutter (70:30) ziehen und wieder aufhängen. Beim Anrichten in die Mitte des Apfelmuses setzen.



Apfelmus zur Wachtel



Unbehandelte Biologische Äpfel (mit einer leichten Säure) schälen, vierteln, entkernen und in einem Vacuumbeutel mit wenig Läuterzucker weich kochen, mit wildem Lorbeer, Fingerlimetten, Pfefferkörnern und Wachholder würzen.



Sofort im Eiswasser abkühlen, aus dem Beutel nehmen und im Thermomixer zu Apfelmus verarbeiten.