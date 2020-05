Gault Millau 2012: Die Gerüchteküche brodelt

Das gilt auch für viele Restaurantbesitzer, denn eine Gault-Millau-Haube kann sich auf den Umsatz signifikant auswirken. Silvio Nickol, Lastins Vorgänger im Veldener Schlossstern, kocht seit Kurzem in Wien. Sein Restaurant im Palais Coburg steht seit der Eröffnung unter verstärkter Beobachtung der Wiener Feinesser. Nickol sieht es als Vorteil, dass Testesser anonym bleiben: "Wir müssen für jeden Gast gleich kochen. Dafür arbeiten wir täglich an unseren Grenzen."



Und was, wenn die Kritiker einen anderen Geschmack haben als Nickol? "Ich würde meine Linie weiterverfolgen. Egal, was ein Führer schreibt." Die Aussagekraft der Guides schätzt er dennoch hoch ein. "Wir Köche kriegen etwas, das unseren Stellenwert anzeigt. Und viele Gäste richten sich danach. Mache arbeiten sich regelrecht durch die Restaurants mit den höchsten Noten."



Bewertungen haben immer etwas mit Vergleich zu tun. Und der wiederum mit Neid. Nickol geht damit locker um: "Unter uns jüngeren Kollegen gibt es das nicht. Ich selbst freue mich für alle Kollegen, wenn ihnen etwas gelingt." Schließlich dürfe man nicht vergessen: "Jedes gute Restaurant ist eine Bereicherung."