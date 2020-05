Frankreich: Hamburger statt Steak Frites

McDo, der Urerfinder des Self Service, will demnächst in ausgesuchten Lokalen auch das Essen servieren. Mindestens 30 Minuten Mittagspause sollten auch in Krisenzeiten drin sein. Denn, auch das muss gesagt werden, die Mär von den langen Mittagspausen bei den Franzosen ist in der Wirklichkeit nicht mehr nachvollziehbar. Das Portemonnaie schmaler, der Druck am Arbeitsplatz größer. Die berühmten französischen Bistros fanden, so hört man, keine Antwort auf ein neues Essbedürfnis, in den Bars gibt es Sandwiches, die sind manchen zu kalt und zu fad.