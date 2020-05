Forget Frühstück

Schon wieder eine Studie übers Essen. Wir lernen aus ihr: Frühstück auslassen macht doch nicht dick. Bisher besagte eine Volksweisheit, dass der Verzicht aufs Frühstück am Morgen zur Mittagszeit besonders hungrig und also mit der Zeit wohlbeleibt macht. Hunderdtausende, wahrscheinlich eher Millionen, quälten sich jeden Morgen jeden Bissen hinunter, damit sie am Vormittag kein "Hungergefühl" bekommen. Als ob "Hungergefühle" per se etwas schlechtes wären. Es kommt darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Stimmt so nicht mit dem Frühstück, sagt die Wissenschaft jetzt. Und so mancher, von zähen Frühstückssemmeln und Müslis schon am Morgen für den Rest des Tages unbrauchbar gemacht, atmet jetzt auf. Denn das Ergebnis dieser Studie könnte uns veranlassen, einmal über den Sinn der großen Frühstücks an sich nachzudenken. Vom Standpunkt des Feinschmeckers betrachtet, ist Frühstück lächerlich. Egal auf welchem Kontinent man frühstückt, besteht die morgendliche Nahrungsaufnahme aus recht einfältigen Gerichten. Eier, Speck, Brote, Gebäck, Marmeladen, die fürchterliche Erfindung des Müslis, Milch und Joghurt. Oder geräucherter Fisch.