Die Welt sieht einer Koreanerin beim Essen zu

Laut den Ausführungen von Braun gibt es vier Typen von Food-o-graphen. Neben dem coolen Typen, der die Riesenpizza mit extra viel Käse postet, und dessen Freundin B mit einem kunstvollen Cupcake auf Facebook prahlt, gibt es auch die gesunden Typen. Jene Art von Freunden, die beinahe täglich zarte Salate und leichte Dressings posten und das eigene schlechte Gewissen kalorienzählend auf Dauertrab halten. Hinzu kommen jene Vertreter, an denen ein Meisterkoch verloren gegangen ist. Tartes, Soufflés und perfekt gebratene Steaks zwingen unser Koch-Ego in die Knie. Eben noch stolz, dass die Spiegeleier nicht zerlaufen sind, postet Freund C: Blanchiertes Ei auf Trüffelgemüse.

Genau aus dieser Motivation heraus entwickelte sich der vierte Food-Porn-Typ: Die Markensau. Beim fotografierten Essen vom Nobelitaliener geht es um den Status. "Menschen, die diese Fotos posten, wollen ihren Selbstwert pushen, das zeigt sich auch an den Ortsangaben, die sie immer dazuschreiben. Ein Foto vom Steak in einem edlen Restaurant ist so wie ein Foto vom neuen Porsche", weiß der NLP-Trainer. Als intellektuellen Diebstahl, wie viele Köche das Fotografieren ihrer Speisen bezeichnen, sieht das Roman Braun nicht: " Porsche regt sich doch auch nicht auf, wenn ich ein Foto von meinem neuen Auto mache."