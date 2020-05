"Food Change" - auf dem Weg in eine neue Esskultur

Bei der Buchpräsentation machte Haubenkoch Johann Reisinger vor, worauf in Zukunft geachtet werden sollte: den puren Geschmack eines Lebensmittels zu schmecken. Das gelingt, indem einfach einmal auf Salz verzichtet wird. Wieder schmecken lernen, genau darum geht es auch den Autoren im Buch. In den letzten Jahren finden wir immer mehr Fertigprodukte in den Supermärkten. Perfekt für unsere schnelllebige Zeit, denn die Zubereitung geht fast von selbst. Diese Produkte sind aber in den meisten Fällen stark gewürzt, oder mit Geschmacksverstärkern versehen, was dazu führt, dass die Konsumenten das Schmecken verlernen.