Fisch im Februar: Sieg für Lachsforelle

2.Platz: Gebratener Zander auf Erdäpfel-Majoran Sauce mit Steinpilzen



Zutaten:

4 Zanderfilets, Dijon Senf, Petersilie, Brösel, Mehl, Öl, 2 Erdäpfel, Butter, 1/8 l milde Rindsuppe, Obers, Majoran, Salz, Pfeffer

25 dag Pilze, ½ Zwiebel, Balsamicoessig, Olivenöl, Schnittlauch



Zubereitung:

Zander salzen und pfeffern, Hautseite mit Senf bestreichen mit Petersilie bestreuen sowie Brösel und Mehl darüberstauben. In Olivenöl -Buttergemisch braten.

Sauce: Erdäpfel kleinwürfelig schneiden in Butter anschwitzen mit Suppe aufgießen und mit Salz und Majoran würzen und weichkochen, dann das Obers beigeben. Einen Teil der Erdäpfel pürieren und der Sauce wieder beigeben nochmals mit Majoran würzen.

Pilze: ½ feingeschnittene Zwiebel in Butter anschwitzen die geviertelten Pilze beifügen, rösten danach salzen und pfeffern, Vor dem servieren mit Olivenöl, Balsamicoessig und Schnittlauch vollenden.

meine Weinempfehlung dazu:

ein roter Veltliner vom Wagram, oder Grauburgunder aus der Stmk.



3. Platz: Forelle an Walnuss-Sosse mit Austernpilzen.



Zwei heimatverbundene Rezepte, die auf weitgereiste Fische verzichten. Heinz Hanner gefiel das. Und den KURIER.at Lesern auch. Details und mehr erfahren Sie hier in Kürze.