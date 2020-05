Fisch im Februar: 7x Geschmack von der Schleie by Heinz Hanner.

Buttermilch mit Mehl verquirlen, in siedendes, gesalzenes, mit Kümmel gewürztes Wasser geben und kurz aufkochen lassen. Währenddessen den Cassis und roten Rübensaft so einkochen lassen bis eine, Flüssigkeit entsteht, die an Sirup erinnert.

Das Tramezzinibrot wird getrocknet und mit der gezupften Petersilie und den Tannenspitzen gemixt, , bis feine grüne Brösel entstehen.