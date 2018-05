EU-Abgeordnete stehen auf das "Cafe d'Autriche"

Auf der Suche nach Spuren Österreichs in den Brüsseler EU-Institutionen landet man früher oder später im "Cafe d'Autriche". Die Pressebar im Rat der Europäischen Union wurde 2006 zum Auftakt der vorangegangenen österreichischen EU-Ratspräsidentschaft von der damaligen Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) der Vertretung der EU-Staaten als Geschenk übergeben.

Mittlerweile ist die Bar zu einer Institution innerhalb der EU-Institutionen geworden: Nicht nur Journalisten, sondern auch Delegationsmitglieder, Ratsbeamte und Minister halten sich in ihr auf, um entweder in Hintergrundgesprächen zu informieren, Nachrichten auszutauschen oder einfach bei einer Tasse Kaffee zu entspannen. Das "Cafe d'Autriche" wird heute von dem Catering-Unternehmen Eurest betrieben, das auch andere Kantinen und Cafes in den europäischen Institutionen versorgt und zur britischen Compass-Group gehört.

Ab Mitternacht gibt es keinen Alkohol