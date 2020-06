Eisige Gläser für coole Shots

Man nehme Wasser, fülle es in spezielle, doppelwandige Formen und stelle es in die Tiefkühltruhe. Zwei bis drei Stunden später sind sie fertig, die selbst gemachten Gläser aus Eis. Die dazu nötigen Formen aus Kunststoff gibt’s jetzt im Buchhandel, und zwar in Kombination mit Ideen für die entsprechende Befüllung. Der Autor des beigelegten Barbüchleins empfiehlt etwa "Polar Bear" – 1:1 Wodka mit Pfefferminzlikör, "Beelzebub" – Cointreau, Wodka und Tabasco, oder "Italian Valium" – 1:1 Gin und Amaretto. Aber auch ohne Alkohol macht das Spiel mit der Kälte Spaß. Wer Fruchtsäfte einfriert, erhält bunte Gläser, die nach dem Leeren gleich weggeschleckt werden können. Und fällt eins runter, bringen die Scherben wohl Glück, ohne Schaden angerichtet zu haben.

Handbuch und 4 Shotformen im Geschenkset 14,95 €, Edition Fackelträger