Doku "Bier": Zwischen handwerklichem Brauen und Dosenabfüllung

Tatsächlich war sie vor allem im österreichischen Mainstreamsupermarktangebot über lange Zeit hinweg kaum greifbar, die Kreativität und Vielfalt, mit der man an das Bierbrauen herangehen kann. Die zwar vorhandenen Alternativen zum mitunter industriell ausgedünnten alkoholischen Breitbanderfrischungsgetränk blieben hierzulande meist lokal verbreitet. Wie reichhaltig Bierkultur sein kann, erfuhr dann auch Christoph Bichler, "Head of Brewing" der Tiroler Kleinbrauerei Bierol und Dokuhauptprotagonist, in den USA.