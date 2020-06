Dinner for One: Zwetschkenknödel

1 Ei (m)

2 EL glattes Mehl, Salz

3-4 Zwetschken

3-4 Mocca- würfel Zucker

3 EL Semmel- brösel

1 EL Butter

1 EL Zucker

Einen Topf mit ca. 1 l Wasser zustellen. Topfen, Ei, Mehl und eine Prise Salz glatt verrühren. Früchte längs aufschneiden, Kern herausnehmen, je einen Würfel Zucker reinstecken, zusammendrücken. Teig mit nassen Händen teilen. Jeweils ein Stück Teig in die Hand nehmen, eine Frucht drauflegen, den Teig (der ziemlich weich ist) vorsichtig drum herum verteilen. Direkt ins kochende Wasser einlegen, 7-8 Minuten ziehen lassen. Butter in einer Pfanne zerlassen, Brösel hell anschwitzen, Zucker dazugeben, durchmischen. Knödel aus dem Wasser heben und in den Bröseln wälzen. Heiß essen. ½ Packerl Topfen (125 g, 20% Fett)