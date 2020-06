Dinner for One: Goldbrasse mit Rahmgurken

Die Zutaten:

1 Goldbrasse

2 Zehen Knoblauch

1-2 Minigurken

1/2 Becher Sauerrahm

Butter

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zitrone

frische Dille

Gurken waschen, Kappen wegschneiden, Fruchtfleisch grob raffeln. Mit einer Prise Salz vermischen, stehen lassen. Knoblauch schälen und pressen. Die Hälfte davon mit 1 EL weicher Butter und etwas Salz verrühren. Fisch 3-4 mal auf jeder Seite einschneiden, Knoblauchbutter in die Schnitte, den Rest in den Bauch streichen. 2-3 Stiele Dille in den Bauch füllen. 1-2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Fisch zart salzen und beidseitig knusprig braten – je 3-4 Minuten. Von den Gurken die Flüssigkeit wegleeren, Sauerrahm, Salz, Pfeffer und Knoblauch unterrühren.