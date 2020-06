Dinner for One: Dillfisolen

Wasser zustellen. Fisolen putzen (die Enden wegschneiden) und in 3 cm lange Stücke schneiden. Ins Wasser geben, zehn Minuten zugedeckt kochen. Inzwischen Zwiebel putzen und in Ringe schneiden, in Butter glasig schwitzen, 1-2 EL Crème fraîche und 1 EL Wasser einrühren. Mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Essig würzen. Die Fisolen abgießen, dazugeben, 2 EL gehackte Dille unterrühren. Dazu passt Nussbrot oder eine gebratene Knackwurst.

200 g junge, gelbe Fisolen

1 Jungzwiebel

1 EL Butter

Crème fraîche

Salz

Pfeffer

Apfelessig

frische Dille