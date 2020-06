Dinner for One: Asia-Lachs mit Jungzwiebel

Die Zutaten:

200 g Lachsfilet mit Haut

3 EL Süßwein

3 EL Sojasauce

1 TL brauner Zucker

1 EL Reisessig oder weißer Balsamico

1 Jungzwiebel

geröstetes Sesamöl

Maiskeimöl

Süßwein, Sojasauce und Zucker verrühren. Lachs waschen und trockentupfen, für 3 Minuten in die Marinade legen (Hautseite oben). Jungzwiebel putzen und längs in 5 cm lange Streifen schneiden. In einer Pfanne je 1 EL Maiskeim- und Sesamöl erhitzen, den Lachs darin mit der Hautseite oben 2 Minuten scharf anbraten, umdrehen, weitere 2 Minuten braten. Herausnehmen, zwischen 2 Tellern warm stellen. Den Rest der Marinade in die heiße Pfanne gießen, 1 EL Reisessig unterrühren, die Zwiebelstreifen einschwenken. Den Fisch anrichten, mit der Sauce beträufeln. Dazu: Basmatireis.