Diese Sommer-Openings sollten Sie nicht verpasst haben

Hohe Wände, helle Farben, viel Glas – der Name ist im neuen Restaurant beim Wiener Prater Programm. Was in einem Glashaus auf den Teller kommt? Die beiden Köche Phillip Luther und Marvin Mudenda kombinieren in ihrem neuen Restaurant das luftige Flair mit dem Wiener Standort und setzen kulinarisch auf einen Mix aus mediterraner und heimischer Küche.

So kommt das Brot von der Bäckerei Öfferl, Fleisch und Wurst von Höllerschmid aus dem Waldviertel und Obst und Gemüse wird von Hye aus dem Wiener Umland geliefert.

Infos: Das Glashaus, Am grünen Prater 11, 1020 Wien, Montag bis Samstag, 9 bis 24 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr