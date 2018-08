Diese Fische sollten Sie sich im Urlaub nicht entgehen lassen

Sonne, Meer - und Fisch: Das ist für viele Urlauber das liebste Dreigespann im Urlaub am Mittelmeer. Denn seien wir ehrlich: Nirgendwo sonst schmecken Fisch und Meeresfrische so köstlich, wie direkt am Fangort. Für uns Binnenländler ist das nicht umsonst ein besonderer Genuss. Doch auch wer zuhause urlaubt, findet an heimischen Seen genügend Fische für frischen Fischgenuss, betont Norbert Schuster, Fischexperte beim Wiener Premiumhändler Eishken Estate.

Kroatien